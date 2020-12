Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

29,30 HKD 0,00% (17.12.2020)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Deutschland Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (17.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Xiaomi habe 2020 einen Top-3-Platz unter den größten Smartphoneherstellern der Welt erobert und stelle am 29. Dezember mit dem High-End-Smartphone M 11 sein neues Flagschiff-Produkt für 2021 vor. Die Fachpresse Giga.de schreibe: "Xiaomi greift nach den Sternen: Das neue Top-Smartphone soll alle schlagen." Einem Insider zufolge werde es nicht nur ein Mi 11 und ein Mi 11 pro, sondern sogar ein Mi 11 Pro Plus geben, das in einer Liga mit den teuersten Smartphones von Samsung oder Apple spielen solle.Auch in Indien habe das chinesische Unternehmen seine führende Rolle bei Smartphones und Flachbild-TVs verteidigt und für 2021 vielversprechende Produkte positioniert. So sei am 16. Dezember der Mi QLED TV 4K vorgestellt worden. Bereits im letzten Jahr habe das 4K-TV-Wachstum für Xiaomi in Indien 55% betragen.Parallel zur operativen Entwicklung habe auch die Xiaomi-Aktie positiv überrascht, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2020)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:3,0675 EUR -1,41% (17.12.2020, 12:31)