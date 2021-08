Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (20.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Dem Abwärtsdruck auf chinesische Aktien mit Tech- und Internet-Bezug könne sich auch Xiaomi nicht ganz entziehen. Ähnlich sehe die Situation bei den chinesischen E-Autobauern aus. Die Turbulenzen an der Börse würden die Unternehmen aber nicht daran hindern, einen spannenden Zukauf ins Auge zu fassen.Die Evergrande Group habe erste Gespräche über einen (Teil-)Verkauf ihrer Elektroauto-Tochter geführt. Loses Interesse gibt oder gab es Gerüchten zufolge z.B. von Xiaomi, Nio und Xpeng, so der Experte Lars Friedrich.Unter anderem solle angedacht gewesen sein, knapp zwei Drittel der Evergrande New Energy Vehicle Group an Xiaomi und Staatsunternehmen zu verkaufen. Evergrande und Xiaomi hätten inzwischen allerdings erklärt, entsprechende Gespräche seien nicht fortgesetzt worden.Ein Einstieg bei Evergrandes E-Auto-Tochter könnte vor allem für Xiaomi Sinn ergeben. Der chinesische Smartphone-Hersteller, der im großen Stil ins E-Auto-Geschäft dränge, würde sich auf diese Art schätzungsweise vier Jahre Entwicklungszeit sparen. Andererseits könnte es bessere Alternativen geben, als eine Kooperation mit der Tochter eines pleitebedrohten Konzerns und diversen Staatsunternehmen.Xiaomi und Co bleiben grundsätzlich interessant, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Angesichts der angespannten Lage bei China-Aktien dränge sich ein Neueinstieg jedoch auch bei der laufenden AKTIONÄR-Empfehlung derzeit nicht auf. (Analyse vom 20.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link