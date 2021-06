Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (04.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eigentlich sei Xiaomi mit seinen Smartphones ohnehin längst ein Top-Player im internationalen Vergleich. Doch nicht in allen Ländern sei der chinesische Technikhersteller gleichermaßen erfolgreich. In einer Nation habe das Unternehmen das Feld jetzt von hinten aufgerollt - und das dürfte noch nicht das Ende sein.Vor einem Jahr habe Xiaomi laut Strategy Analytics gerade mal einen Smartphone-Marktanteil von 2,4 Prozent in Chile gehabt. Im ersten Quartal 2021 seien es 15,5 Prozent gewesen! Mit rund 500.000 verkauften Einheiten habe sich das Unternehmen den dritten Platz der beliebtesten Smartphone-Anbieter des Landes gesichert.Xiaomi habe dabei auch in Chile vom Rückzug Huaweis profitiert. Der Konkurrent befinde sich aufgrund von US-Sanktionen in einer Konsolidierungsphase. Vor allem die Redmi-Reihe mit Xiaomis Modellen der Einsteiger- und Mittelklasse sei deutlich beliebter geworden.Bis Ende 2021 könnte Xiaomi sogar Lenovo Motorola überholen und auf den zweiten Platz vorrücken. Auf dem ersten Platz liege Samsung mit mehr als 40 Prozent Marktanteil.Die Entwicklung in Chile zeige Chancen und Risiken zugleich. Einerseits sei Xiaomi selbst in Angreifer-Position. Andererseits würden schon Konkurrenten lauern, die ebenfalls mit Preis-Leistungs-Krachern überzeugen wollten. Der Kurs der Xiaomi-Aktie tendiere unterdessen nach dem Überwinden eines horizontalen Widerstands erwartungsgemäß weiter aufwärts. Charttechnisch sehe es also gut. Fundamental bleibt die Xiaomi-Aktie aufgrund der hervorragenden Position des Unternehmens und ambitionierter Pläne kaufenswert, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)