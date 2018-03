XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) ist "Der Vorsorge-Spezialist" für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, verbindet der börsennotierte Konzern mit Sitz in Stuttgart die Geschäftsfelder BausparBank und Versicherung als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Die rund sechs Millionen Kunden der W&W-Gruppe schätzen die Service-Qualität, die Kompetenz und die Kundennähe des Vorsorge-Spezialisten, für den rund 13.000 Menschen arbeiten.



Dank eines weiten Netzes aus Kooperations- und Partnervertrieben sowie Makler- und Direkt-Aktivitäten kann die W&W-Gruppe mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Die W&W-Gruppe setzt auch künftig auf Wachstum und hat sich bereits heute als größter unabhängiger und kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs etabliert. (28.03.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Investmentanalyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).Im vergangenen Jahr sei der Jahresüberschuss der W&W um 10% auf 258 Mio. EUR gestiegen und habe somit knapp unter den Erwartungen gelegen. Die Qualität des Ergebnisses sei aus Sicht des Analysten gut gewesen, u.a. weil die realisierten Nettoveräußerungserlöse aus Wertpapieren und Forderungen mit 656 Mio. EUR um 18% unter dem Vorjahreswert gelegen hätten. Das Ergebnis im Segment BausparBank habe bei 59 Mio. EUR stagniert, während es in der Personenversicherung um 36% (auf 32 Mio. EUR) gesunken sei und sich im Schaden- & Unfallgeschäft um 16% (auf 126 Mio. EUR) verbessert habe. Die Personenversicherung habe unter der Zinszusatzreserve und dem Rückgang des Neugeschäftsvolumens um 15% gelitten, der vor allem vom Einmalbeitragsgeschäft hergerührt habe.Das Schaden- & Unfallgeschäft habe trotz hoher Katastrophenschäden (57 Mio. EUR) erfreulich abgeschnitten, was am Prämienwachstum (4%) und den erneut hohen Reserveauflösungen für Altschäden (10% der Nettoprämien) gelegen habe. Das Neugeschäft mit Bausparverträgen sei netto zwar um 3% zurückgegangen, bei Baufinanzierungen sei es hingegen um 2% gestiegen. Die Anhebung des Dividendenvorschlags von 0,60 EUR auf 0,65 EUR signalisiere zwar Optimismus. Der Ausblick auf 2018 sei jedoch enttäuschend ausgefallen, da ein Rückgang des Jahresüberschusses auf über 200 Mio. EUR erwartet werde. Als Grund hierfür seien (überraschend hohe Aufwendungen) vor allem für Digitalisierung genannt worden, die in den drei Jahren bis 2020 jeweils 280 Mio. EUR p.a. betragen würden.Die W&W-Aktie sei gemäß dem Sum-of-the-Parts-Modell recht günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie: