Kurzprofil Worthington Industries Inc.:



Worthington Industries Inc. (ISIN: US9818111026, WKN: 870882, Ticker-Symbol: WTH, NYSE Ticker-Symbol: WOR) ist ein diversifiziertes Unternehmen der Metallverarbeitung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Stahlverarbeitung und die Herstellung von Metallprodukten. Zu seinen Segmenten gehören Stahlverarbeitung und Druckzylinder. Das Segment Stahlverarbeitung bietet Lösungen für Kaltreduzierung, konfiguriertes Stanzen, Laserschneiden mit Bandzuführung, Ablängen, Trockenschmieren, Feuerverzinken, Wasserstoffglühen, Beizen, Schlitzen, Oszillieren und Laserschweißen.



Das Segment Druckzylinder produziert und vertreibt gefüllte und ungefüllte Druckzylinder, Tanks, Handbrenner, Brunnenwasser- und Ausdehnungsgefäße sowie Öl- und Gasausrüstungen zusammen mit diversem Zubehör und verwandten Produkten für verschiedene Endverbraucher-Marktanwendungen. Es fertigt Stahl- und Glasfasertanks und Verarbeitungsausrüstung hauptsächlich für die Öl- und Gasindustrie. Es entwickelt und produziert auch Ventile und Komponenten für Hochdruck-Wasserstoff- und komprimiertes Erdgas-Speicher-, Transport- und Onboard-Betankungssysteme. Das Unternehmen bietet auch Spezialwerkzeuge an. (05.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Worthington Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Worthington Industries Inc. (ISIN: US9818111026, WKN: 870882, Ticker-Symbol: WTH, NYSE Ticker-Symbol: WOR) unter die Lupe."Der Aktionär" habe Worthington Industries Mitte letzten Jahres im Rahmen des Listings von Nikola erstmals vorgestellt. Denn das Industrie-Unternehmen gehöre zu den Investoren der ersten Stunde des US-Start-ups und habe bereits kurze Zeit nach dem Börsengang Anteile zu attraktiven Preisen versilbert. Nun mache Worthington Industries selbst von sich reden.Vor Kurzem habe die Gesellschaft die Markteinführung der ThermaGuard-Wasserstoffbehälter kommuniziert. Diese würden dem Transport und der Speicherung von Hochdruck-Wasserstoffgas dienen. Worthington Industries wolle sich in Zukunft damit ein Stück vom Wasserstoff-Kuchen abschneiden.Darüber hinaus hätten die Amerikaner Anfang Februar die Übernahme der General Tools & Instruments Company für 115 Millionen Dollar angekündigt. Die Akquisition erweitere Worthingtons Markenangebot für Verbraucherprodukte in den Bereichen Nischenwerkzeuge und Outdoor Living, heiße es.Als Industrie-Unternehmen mit Wasserstoff-Produkten könnte Worthington Industries in Zukunft, wenn die Verkäufe spürbar anziehen würden, eine höhere Bewertung zugesprochen bekommen. Fakt sei: Die Neuausrichtung der Gesellschaft finde an der Börse Anklang. Hinzu komme, dass der Wert aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 für 2021 gehandelt werde und eine Dividendenrendite von knapp zwei Prozent winke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.