Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses Chinas beginnt am Montag und erstreckt sich über zwei Wochen, so die Analysten der DekaBank.Zu der Ratssitzung am Donnerstag würden der EZB neue makroökonomische Projektionen ihres Mitarbeiterstabs vorliegen. Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum seien bereits sehr optimistisch und würden daher nur noch wenig Spielraum nach oben besitzen. Auch ihre Aussagen zur zukünftigen Inflation würden die EZB-Volkswirte allenfalls geringfügig anheben, zumal der Euro seit der letzten Runde der Projektionen im Dezember weiter aufgewertet habe. Mit der Perspektive eines in den kommenden Jahren nur langsam zunehmenden Preisauftriebs dürfte der EZB-Rat vorerst an der Möglichkeit festhalten, die Wertpapierkäufe bei Bedarf über September hinaus fortzusetzen. Zudem sollte Präsident Draghi auf der Pressekonferenz unterstreichen, dass Leitzinserhöhungen noch weit entfernt seien.Der US-Arbeitsmarktbericht für Februar (am Freitag) dürfte insgesamt kräftig ausfallen: Die Erstanträge seien im Februar auf den niedrigsten Stand seit 1969 gefallen, die Arbeitsmarktkomponente des Verbrauchervertrauens habe einen mehrjährigen Höchststand erreicht, und auch die Beschäftigungskomponente des nationalen Einkaufsmanagerindex ISM sei mit knapp 60 Punkten außergewöhnlich hoch gewesen. Hinzu kämen noch weitere regionale Umfragewerte, die ebenfalls eine starke Beschäftigungsentwicklung andeuten würden. Nach drei Stagnationen in Folge dürfte die Arbeitslosenquote nun auf 4,0% fallen. Allerdings würden die Frühindikatoren eine etwas schwächere Lohnentwicklung andeuten. (02.03.2018/ac/a/m)