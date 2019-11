In Deutschland würden neben den finalen "PMIs" am Donnerstag die Auftragseingänge sowie am Freitag Produktionszahlen der Industrie für Oktober publiziert. Darüber stünden auch in China am Montag und am Mittwoch Einkaufsmanagerindices an, bevor dort am Sonntag die Handelsbilanz für November die Makrodatenwoche abschließe.



München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche wird eine Serie relevanter Einkaufsmanagerindices veröffentlicht - von Europa über die USA bis China, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Wir gehen davon aus, dass sich die Unternehmensstimmung weltweit stabilisiert und teils sogar etwas aufhellt", meine Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers rechne darüber hinaus am Donnerstag "mit einer weiteren Stabilisierung des Auftragstrends in der deutschen Industrie". Als wesentlichen Grund dafür sehe er "anhaltende Anzeichen für einen sich abzeichnenden ersten Handelsdeal zwischen den USA und China", auch wenn dieser erst Anfang 2020 unterschrieben werden dürfte.