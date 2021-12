Auch in den USA sei der Datenkalender überschaubar: Amerikas Handelsbilanz stehe am Dienstag auf der Agenda, bevor am Freitag das Verbrauchervertrauen für Dezember sowie das eigentliche Wochen-Highlight aus volkswirtschaftlicher Sicht - die Inflationsdaten für Dezember - zur Veröffentlichung anstünden.



Hinzu kämen auf chinesischer Seite ebenfalls am Dienstag die Handelsbilanz sowie am Donnerstag die Preisdaten für den November.



München (www.aktiencheck.de) - Die Virus-Kurven und die Reaktionen der Politik erinnern an den vergangenen Winter, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck A Quintet Private Bank."Die Finanzmärkte werden trotz der virusbedingten Blaupause des letzten Winters volatil bleiben", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck: "Die Aktienmärkte schwanken gemessen an Volatilitätsindizes derzeit so stark wie seit rund einem Jahr nicht mehr - angesichts der Unsicherheit dürften sie vorerst weiter nervös bleiben." Greil weiter: "Für eine Beruhigung noch vor Weihnachten könnten am ehesten die Zentralbanken bei ihren Sitzungen zur Monatsmitte sorgen."Kommende Woche stünden in Deutschland erst einmal am Montag die Auftragseingänge und tags darauf Produktionsdaten der Industrie für Oktober an.