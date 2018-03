Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Groko-Abstimmung der SPD, Wahlen in Italien und nun auch noch ein drohender Handelskrieg mit den USA: Anlegern bieten sich derzeit wahrlich keine erbaulichen Themen, konsequenterweise ist Sicherheit gefragt, so die Analysten der Helaba.Wenig deute aktuell darauf hin, dass die Finanzmärkte in der Berichtswoche in den Risikomodus zurückfinden würden. Zwar würden die Analysten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rechnen, dass es nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien auf eine Art Große Koalition (Groko) hinauslaufen werde. Beide Länder sollten zu einer halbwegs stabilen Regierungsbildung ansetzen. Darüber hinaus dürfte es auch niemanden überraschen, dass sich Italien dafür womöglich ähnlich viel Zeit nehmen werde wie Deutschland. Ein "Italexit" stehe zwar nicht auf der Agenda. Allerdings werde auch keine echte Reformpolitik erwartet, was vor dem Hintergrund des italienischen Stillstands nicht wirklich weiterhelfe. Italien werde sich anders als Frankreich nach der Wahl nicht groß ändern. Und Deutschland? Hierzulande setze die Groko - bei Zustimmung der SPD-Mitglieder - ebenso wie Italien auf Ausgabenerhöhungen. Ob diese Agenda "alle geben mehr Geld aus" den Euroraum attraktiver mache, sei dahin gestellt. Die italienischen Probleme jedenfalls könnten damit nicht gelöst werden. Schließlich bleibe das Risiko "doppelte" Neuwahlen statt "doppelte Groko".Darüber hinaus belaste das Damoklesschwert eines Handelskrieges. So habe US-Präsident Trump Einfuhrzölle von 25% auf Stahlimporte aus der EU angekündigt, die wiederum bereits mit Gegenmaßnahmen gedroht habe. Zwar würden europäische Stahlexporte einen nur geringen Anteil an den gesamten Ausfuhren erreichen, doch es könnte zu einer Spirale von Handelssanktionen kommen. Verteilungskämpfe mit den USA ebenso wie innerhalb der EU stünden erst am Beginn und könnten die noch guten wirtschaftlichen Rahmendaten in den kommenden Wochen sukzessive in den Hintergrund drängen. In der Berichtswoche würden weder die deutschen Auftragseingänge noch die geldpolitische Sitzung der EZB dazu beitragen, die Risikofreude der Anleger zu steigern. (02.03.2018/ac/a/m)