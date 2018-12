Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit gestern debattieren die Abgeordneten des britischen Unterhauses über die von der Regierung ausverhandelten Austrittsbedingungen aus der EU, bevor am 11. Dezember die finale Abstimmung stattfinden wird, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Falle einer Ablehnung des Austrittsvertrags sei zuletzt - trotz der Dementis durch die britische Regierung - wieder vermehrt ein zweites Referendum ins Spiel gebracht worden, bei dem u. a. auch die Möglichkeit eines vollständigen Verzichts auf den EU-Austritt auf dem Wahlzettel stehen könnte. Rückenwind sei diesbezüglich gestern aus Luxemburg gekommen. So habe der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs erklärt, dass Großbritannien auch ohne Zustimmung der anderen EU-Länder den Antrag gemäß Artikel 50 des EU-Vertrags auf einen EU-Austritt zurückziehen dürfe.Aktuell würden die Unsicherheiten über den Ausgang der Abstimmung über den Austrittsvertrag und die Gefahr eines unverhandelten "Brexit" die Hoffnungen auf einen möglichen "Exit" vom "Brexit" überwiegen. Der Euro habe daher zum Pfund die Marke von 0,89 GBP verteidigen können. (05.12.2018/ac/a/m)