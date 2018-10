Selbst wenn sich die Parteien nach den Wahlen die Macht im Kongress teilen müssten, sei nicht alles verloren: Es gebe einzelne wichtige Bereiche, in denen selbst die erbittertsten Feinde Einigungen erzielen könnten. Die demokratische Oppositionsführung im Repräsentantenhaus, ob Nancy Pelosi oder ein neues Gesicht, werde unter immensem Druck stehen, eine neue Untersuchung der Geschäftsangelegenheiten von Donald Trump und seiner Wahlkampfverbindungen zu Russland einzuleiten. Dennoch gebe es ein paar wichtige Bereiche, in denen die wirtschaftlichen Ideologien beider Parteien sehr nah beieinanderlägen.



Die Infrastrukturpläne von Donald Trump seien neben seinen Steuer- und Handelsinitiativen weitgehend untergegangen, doch den Demokraten sei der Handlungsbedarf im Infrastrukturbereich ebenfalls bewusst. So könnte es gut sein, dass sie ohne Weiteres einem Programm zustimmen würden, das eine Kombination aus öffentlichen und privaten Geldern bereitstelle, und sich beide Seiten die Anerkennung dafür teilen würden - wenn auch zähneknirschend. Der Präsident werde möglicherweise gezwungen sein, nicht weiter auf höheren Verteidigungs- und Grenzschutzausgaben zu beharren, doch die politischen Definitionen von "Infrastruktur" und "Grenzmauer" würden sich leicht verwischen lassen. Von entscheidender Bedeutung werde es sein, Trump dazu zu bewegen, die Mineralölsteuer zu erhöhen, die seit 1993 nicht mehr angepasst worden sei.



Im Bereich der Handelspolitik käme von einem demokratischen Repräsentantenhaus starker Rückenwind für die Fortsetzung der Offensive gegen China, sodass weitere Zölle und strengere Kontrollen für chinesische Investitionen in den USA wahrscheinlich seien. Die stärker protektionistisch geprägte Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) könnte auch bei vielen Demokraten Gefallen finden. Handelsabstimmungen seien immer besonders kontrovers und knapp, doch das neue, von Trump vorgelegte USA-Mexiko-Kanada-Abkommen (USMCA) beinhalte klar die Bestimmung, dass künftig mehr Bauteile von Autos in Ländern mit höheren Löhnen (sprich in den USA) gefertigt werden müssten, weshalb einige Arbeitnehmerorganisationen bereits zugesagt hätten, den Vorstoß unter bestimmten Bedingungen zu unterstützen.



Weniger wahrscheinlich, aber dennoch möglich, seien Fortschritte in Punkten wie der Kontrolle von Arzneimittelpreisen - ein Thema, zu dem sich Trump bereits mehrmals auf Twitter geäußert habe und das vielen Demokraten am Herzen liege. Die jüngste Entscheidung von Amazon, seine Stundenlöhne zu erhöhen, sei sowohl von der Trump-Regierung als auch von dem demokratischen Senator Bernie Sanders gelobt worden. Dies könnte den Beginn einer Annäherung im Bereich Mindestlohngesetzgebung markieren. Trump würde die Gewinnmargen der Pharmaunternehmen herabsetzen, während Sanders sich mit Gegenstimmen aus dem Gastgewerbe auseinandersetzen müsste.



Nicht alle dieser Spekulationen würden sich als korrekt erweisen, aber einige könnten zutreffen.



Der Elefant im Raum werde sich nicht rühren



Was mit größter Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten sei: ein kohärenter Ansatz zur Bekämpfung des US-Haushaltsdefizits, das sich in diesem Jahr durch die Steuersenkungen weiter ausgeweitet habe. Die Demokraten würden Spitzenverdiener höher besteuern und wichtige Haushaltskürzungen wieder einführen wollen. Trump hingegen werde mit Blick auf seine Wiederwahl wohl kaum zurückrudern, schließlich gehe es hier um einen der in seinen Augen wichtigsten legislativen Erfolge. Wenig überraschend sei auch, dass scheinbar keine der beiden Parteien bereit sei, die eher langfristige Herausforderung der Anpassung der bundesstaatlichen Sozialleistungssysteme anzugehen.



Es könnte also gut sein, dass die Bereiche, in denen potenziell Fortschritte erzielt werden könnten, überschattet würden von politischen Dramen und faulen Kompromissen, die auf nächtlichen Sitzungen geschlossen würden, um vorläufige Haushaltsmaßnahmen durchzuboxen. Mit diesen könnte eine Haushaltssperre verhindert werden, sie würden aber wohl nicht zu einer nachhaltigeren langfristigen Haushaltspolitik beitragen. (26.10.2018/ac/a/m)





