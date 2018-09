Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

Kurzprofil Air Berlin PLC:



Die Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist die juristische Obergesellschaft der airberlin group und wurde 2005 als Aktiengesellschaft nach britischem Vorbild in England und Wales gegründet. Der Sitz des Managements ist in Deutschlands Hauptstadt Berlin.



Die airberlin group gehört mit mehr als 28,9 Millionen Fluggästen im Jahr 2016 zu den führenden Fluggesellschaften in Europa. Ihre Marktposition hat das Unternehmen mit stetig wachsendem Flugangebot, technischen Innovationen und neuen Produkten ausgebaut. Zur airberlin group gehören neben der deutschen Fluggesellschaft Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (airberlin) auch die österreichische Fluggesellschaft NIKI Luftfahrt GmbH (NIKI), die Schweizer Fluggesellschaft Belair Airlines AG (Belair Airlines), die Luftfahrtgesellschaft Walter mbH und die airberlin technik GmbH. (18.09.2018/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Wirtschaftsmagazin "Capital": Vergleich über Air-Berlin-Pleite gescheitert - AktiennewsDie spektakuläre Pleite der Fluggesellschaft Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) im vergangenen Jahr wird wohl bald die Gerichte beschäftigen, so Wirtschaftsmagazin "Capital", G+J Wirtschaftsmedien, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins "Capital" richten sich Lucas Flöther, der Insolvenzverwalter der früheren Airline, und die Fluggesellschaft Etihad als frühere Hauptaktionärin auf einen großen Schadensersatzprozess ein. Gespräche über einen Vergleich sind nach Capital-Informationen (Ausgabe 10/2018; EVT 20. September) gescheitert.Am 9. August 2017 hatte Etihad, damals mit knapp 30 Prozent an der defizitären Air Berlin beteiligt, eine fällige Überweisung platzen lassen. Zwei Tage später folgte die Erklärung, dass Etihad jede finanzielle Unterstützung zurückziehe. Am 15. August meldete Deutschlands zweitgrößte Airline Insolvenz an. Der juristische Streit dreht sich nun um einen sogenannten Comfort Letter, den Etihad Ende April 2017 ausgestellt hat. Darin sicherte die Airline aus den Vereinigten Emiraten zu, Air Berlin bis Ende 2018 weiterzufinanzieren und Verluste auszugleichen. Nur dieser Comfort Letter verhinderte, dass Wirtschaftsprüfer schon damals Air Berlin zum Insolvenzrichter schickten.Börsenplätze Air Berlin-Aktie:XETRA-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:0,031 EUR +5,08% (02.07.2018, 17:35)