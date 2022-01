Headline. Erste Veröffentlichung: 5,0% im Jahresvergleich

Kernrate. Erste Veröffentlichung: 2,6% im Jahresvergleich



12:00 Uhr: CBRT-Zinsentscheidung

13:30 Uhr: EZB-Protokoll

14:30 Uhr: USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 219.000/ Vorwert: 230.000

14:30 Uhr: USA - Philadelphia FED-Index für Januar. Erwartung: 19,5/ Vorwert: 15,4

16:00 Uhr: USA - Verkäufe bestehender Häuser für Dezember. Erwartung: 6,45 Mio./ Vorwert: 6,46 Mio.



17:00 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



Rohöl. Erwartung: -1,4 Mio. Barrel (API: +1,4 Mio. Barrel)

Benzin. Erwartung: 2,3 Mio. Barrel (API: +3,46 Mio. Barrel)

Destillate. Erwartung: -1,3 Mio. Barrel (API: -1,18 Mio. Barrel)



Ergebnisberichte von der Wall Street:



- American Airlines Group (ISIN US02376R1023/ WKN A1W97M) - vor Markteröffnung

- CSX Corporation (ISIN US1264081035/ WKN 865857) - nach Börsenschluss

- Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) - nach Börsenschluss

- Travelers Companies (ISIN US89417E1091/ WKN A0MLX4) - vor Markteröffnung

- Union Pacific (ISIN US9078181081/ WKN 858144) - vor Markteröffnung (20.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine leicht höhere Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hindeuten. Die Stimmung habe sich während der asiatischen Sitzung nach einer Zinssenkung der People's Bank of China verbessert.Die Anleger würden heute mit Zinsentscheidungen der Norges Bank und der CBRT rechnen können. Es werde erwartet, dass keine der beiden Notenbanken die Zinsen ändern werde. Der türkische Präsident Erdogan habe jedoch diese Woche gesagt, dass die Zinsen weiter sinken würden, sodass die Ankündigung der CBRT genau beobachtet werden werde. Darüber hinaus werde die EZB am frühen Nachmittag das Protokoll ihrer letzten Sitzung veröffentlichen. Netflix stehe heute mit der Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse nach Börsenschluss an der Wall Street im Fokus.11:00 Uhr: Eurozone - VPI-Inflation für Dezember (endgültig):