14:30 Uhr: US-Datenpaket für Januar:



- Kerninflation (PCE). Erwartung: 1,4%/ Vorwert: 1,5% (im Jahresvergleich)

- Persönliche Ausgaben. Erwartung: 2,5%/ Vorwert: -0,2% (im Monatsvergleich)

- Persönliche Einkommen. Erwartung: 9,5%/ Vorwert: 0,6% (im Monatsvergleich)



15:45 Uhr: USA - Chicagoer Einkaufsmanagerindex für Februar. Erwartung: 61,1/ Vorwert: 63,8



16:00 Uhr: USA - Index der Universität von Michigan für Februar (endgültige Daten). Erste Veröffentlichung: 76,2



US-Quartalsergebnisse:



Der Ausverkauf an den Aktienmärkten setze sich fort, wobei die DE30-Futures zu Beginn der europäischen Sitzung auf ein bärisches Gap von rund 200 Punkten hindeuten würden. Die steigenden Renditen seien derzeit das Hauptthema an den Märkten, aber die FED-Mitglieder würden das Thema weiterhin herunter spielen. Der heutige Wirtschaftskalender sei überschaubar. Die US-Daten am Nachmittag würden interessant sein, da sie die Kerninflation (PCE) enthalten würden - das Lieblingsmaß der FED. Die Finanzminister und Zentralbanker der G20-Staaten würden heute eine Videokonferenz abhalten, die aber wahrscheinlich ein Nicht-Ereignis sein werde. Heute sei die letzte Handelssitzung des Monats, daher könnten einige größere Umschichtungen stattfinden.

09:00 Uhr: Spanien - VPI für Februar. Erwartung: 0,4%/ Vorwert: 0,4% (im Jahresvergleich)