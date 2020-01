14:30 Uhr: USA - Verbraucherpreisindex (Dezember): Die Gesamtinflation sei im November von 1,8% auf 2,1% im Jahresvergleich gestiegen und für Dezember werde eine weitere Beschleunigung auf 2,3% erwartet. Die Kerninflation dürfte erneut unverändert bei 2,3% bleiben. Sollte sich die Inflation weiter beschleunigen, könnte die FED die Auswirkungen ihrer geldpolitischen Maßnahmen überdenken.



22:40 Uhr: USA - API-Bericht zu Rohöllagerbeständen: Der DoE-Bericht der letzten Woche habe einen unerwarteten Lageraufbau von 1,16 Mio. Barrel gezeigt. Allerdings habe sich dadurch kaum etwas geändert, da die Rohölpreise aufgrund der Deeskalation im Nahen Osten bereits unter Druck gestanden hätten. Im heutigen API-Bericht werde ein Rückgang von 0,75 Mio. Barrel erwartet.



HEUTIGE ZENTRALBANKREDEN:



- 09:30 Uhr: Yves von der EZB

- 15:00 Uhr: Williams von der FED

- 18:30 Uhr: Villeroy von der EZB

- 19:00 Uhr: George von der FED (14.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Wirtschaftskalender sei am Dienstag recht leer, da nur eine wichtige Veröffentlichung (US-VPI) anstehe. Man sollte sich jedoch auf den handelspolitischen Nachrichtenfluss konzentrieren, da der chinesische Vizepremier Liu He bereits in Washington sei und der EU-Handelskommissar Phil Hogan heute dort eintreffen werde. Ersterer werde voraussichtlich morgen den Phase-1-Deal unterzeichnen, während letzterer Gespräche über Handelsfragen zwischen der EU und den USA führen werde.