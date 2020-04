- 14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die letzte Woche veröffentlichten Daten hätten einen massiven Anstieg gezeigt. Die Daten würden zeigen, wie groß die Auswirkungen des Coronavirus auf die US-Wirtschaft seien. Leider werde sich die Situation wahrscheinlich noch weiter verschlechtern und die Märkte würden heute 3,5 Millionen Anträge erwarten. Einige Institutionen, wie z.B. Goldman Sachs, würden sogar eine Zahl über 5 Millionen erwarten.



- 16:00 Uhr: USA - Auftragseingang für Februar. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: -0,5% (im Monatsvergleich).



- 16:30 Uhr: USA - Erdgasbestände. Erwartung: -31 BCF/ Vorwert: -29 BCF



Asien-Sitzung:



- 02:30 Uhr: Australien - Einzelhandelsumsätze für Februar.

- 03:45 Uhr: China - PMI von Markit für den Dienstleistungssektor für März. (02.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Aktienindices aus Europa und den USA würden versuchen, sich vor dem Start der europäischen Sitzung im vorbörslichen Handel zu erholen. Der DAX dürfte mehr oder weniger flach eröffnen. Was die Daten betreffe, so werde der wichtigste Punkt des Tages die Veröffentlichung der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sein. Es werde erwartet, dass die Zahl erneut in die Millionenhöhe gehe. Abgesehen davon sollten die Händler den Nachrichtenfluss verfolgen, da die Gerüchte über eine Beteiligung der USA am Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland den Rohölpreis in die Höhe getrieben hätten.Europäische und amerikanische Sitzung: