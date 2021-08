10:00 Uhr | Polen, Industrieproduktion für Juli. Erwartung: 10,5% / Vorwert: 18,4% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr | USA, Philadelphia FED Index für August. Erwartung: 22,8 / Vorwert: 21,9



14:30 Uhr | USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 365 Tsd. / Vorwert: 375 Tsd.



16:30 Uhr | EIA-Erdgaslager. Erwartung: 47 bcf / Vorwert: 49 bcf



US-Ergebnisberichte



Kohl's (KSS.US) - vor Markteröffnung

Macy's (M.US) - vor Markteröffnung

Ross Stores (ROST.US) - nach Börsenschluss (19.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Anleger würden auch nach dem FOMC-Protokoll risikoscheu bleiben, und die europäischen Indices dürften den heutigen Handelstag mit einem Minus eröffnen. Die DE30-Futures würden mit der 15.800-Punkte-Marke flirten, während die S&P 500-Futures (US500) auf einem 2-Wochen-Tief notieren würden. Der USD werde gegenüber allen anderen wichtigen Währungen höher gehandelt.Für heute stünden keine wichtigen Veröffentlichungen an. Die Norges Bank werde am Vormittag ihre Zinsentscheidung bekannt geben, es werde jedoch erwartet, dass sie die Zinsen unverändert belasse. Die Daten zu den US-Arbeitslosenanträgen würden am frühen Nachmittag veröffentlicht, aber sie würden die Märkte nicht mehr so wie zu Beginn der Pandemie bewegen.10:00 Uhr | Zinsentscheidung der Norges Bank