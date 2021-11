- Headline. Erwartung: 1,1%/ Vorwert: 0,7%

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Das Online-Treffen zwischen US-Präsident Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi habe keine größeren Bewegungen an den Märkten ausgelöst. Die beiden Staatsoberhäupter hätten über wichtige Themen gesprochen, aber keine größeren Erklärungen abgegeben. Allerdings hätten beide die Notwendigkeit bekräftigt, die Kommunikation zwischen den Vereinigten Staaten und China aufrechtzuerhalten.Die Futures-Märkte würden auf eine flache oder leicht höhere Eröffnung der wichtigsten europäischen Aktienindices hindeuten. Der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittag sei fast leer, denn es stünden lediglich Datenrevisionen an. Interessanter werde es jedoch am Nachmittag, wenn um 14:30 Uhr der Bericht über die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober veröffentlicht werde. Darüber hinaus würden den Anlegern Reden von vier FED-Mitgliedern und EZB-Präsidentin Christine Lagarde geboten. Zu guter Letzt würden zwei Dow Jones-Mitglieder heute vor der Eröffnung der Wall Street-Sitzung ihre Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben - Walmart und Home Depot.11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Bericht für Q3 (Revision). Erste Veröffentlichung: 2,2% im Quartalsvergleich14:00 Uhr: Polen - Kerninflation (VPI) für Oktober. Erwartung: 4,5%/ Vorwert: 4,2% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für Oktober (im Monatsvergleich):