10:00 Uhr: Polen - VPI für Mai. Erwartung: 4,8%/ Vorwert: 4,3% (im Jahresvergleich)

10:00 Uhr: Italien - VPI für Mai. Erwartung: 1,3%/ Vorwert: 1,1% (im Jahresvergleich)

14:15 Uhr: Kanada - Wohnbaubeginne für Mai. Erwartung: 271.000/ Vorwert: 268.600



14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für Mai:



- Headline. Erwartung: -0,8%/ Vorwert: 0% (im Monatsvergleich)

- Ex-Autos. Erwartung: +0,4%/ Vorwert: -0,8% (im Monatsvergleich)



14:30 Uhr: USA - New York Empire State-Index für Juni. Erwartung: 22,2/ Vorwert: 24,3

15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für Mai. Erwartung: 0,6%/ Vorwert: 0,7% (im Monatsvergleich)

22:40 Uhr: API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: -1,5 Mio. Barrel/ Vorwert: -2,11 Mio. Barrel (15.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Trotz eines gemischten Handels an der Wall Street gestern und in Asien heute, würden die Futures-Märkte auf eine höhere Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hindeuten. Während die FOMC-Entscheidung (Mittwoch, 20:00 Uhr) das Schlüsselereignis der Woche sei, sollten Anleger die Veröffentlichung der Makrodaten nicht vergessen. Die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und der US-Industrieproduktion würden heute am Nachmittag veröffentlicht. Es werde erwartet, dass die Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum Vormonat sinken würden, während die Industrieproduktion steigen sollte. Außerdem würden den Anlegern der API-Bericht zu den Lagerbeständen, die VPI-Daten aus Polen und Italien sowie die Daten zum Wohnungsmarkt aus Kanada angeboten.