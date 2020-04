Ein wichtiges Ereignis des Tages, aber wahrscheinlich kein marktbewegendes Ereignis, werde die Videokonferenz der Finanzminister der Mitgliedsländer der Eurozone sein. Im Mittelpunkt der Diskussion werde die Frage stehen, wie die Gruppe Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft in Zeiten der Coronavirus-Pandemie finanzieren könnte. Auch die umstrittene Frage der sogenannten "Corona-Bonds" könnte auf der Tagesordnung stehen. Das Treffen sei für 15:00 Uhr geplant und die Pressekonferenz werde voraussichtlich gegen 19:00 Uhr stattfinden.



Heutige Datenveröffentlichungen:



- 16:00 Uhr: Kanada - Ivey-PMI für März. Erwartung: 50,1 Punkte/ Vorwert: 54,1 Punkte.



- 22:40 Uhr: USA - API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: +10,1 Mio. Barrel/ Vorwert: +10,5 Mio. Barrel.







Die europäischen und US-amerikanischen Index-Futures würden am Dienstag an die starken Gewinne vom Vortag anknüpfen. Heute stehe nicht viel auf der Tagesordnung, zumindest was die makroökonomischen Veröffentlichungen betreffe. Die Daten zur deutschen Industrieproduktion seien um 8:00 Uhr veröffentlicht worden und hätten einen Anstieg von 0,3% im Monatsvergleich (Erwartung: -0,9%) gezeigt. Da es sich jedoch um die Daten für Februar handle, würden die Auswirkungen der Coronavirus-bezogenen Sperrmaßnahmen nicht erfasst.