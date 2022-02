10:00 Uhr: Polen - Industrieproduktion für Januar. Erwartung 14,7%/ Vorwert: 16,7% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für Dezember (im Monatsvergleich):



- Headline. Erwartung: -2,1%/ Vorwert: +0,7%

- Ohne Automobile. Erwartung: -2,0%/ Vorwert: +1,1%



16:00 Uhr: USA - Verkäufe bestehender Häuser für Januar. Erwartung: 6,1 Mio./ Vorwert: 6,18 Mio.



Zentralbanker würden Reden halten:



- 16:15 Uhr: Waller von der FED

- 16:15 Uhr: Evans von der FED

- 17:00 Uhr: Williams von der FED

- 18:30 Uhr: Panetta von der EZB

- 19:30 Uhr: Brainard von der FED



Wichtige Berichte von der Wall Street:



- Deere & Company (ISIN US2441991054/ WKN 850866) - vor Markteröffnung

- DraftKings (ISIN US26142R1041/ WKN A2P205) - vor Markteröffnung (18.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine flache Eröffnung der heutigen Kassasitzung hindeuten. Die Lage im Osten der Ukraine bleibe angespannt, und es gebe Berichte über anhaltenden Beschuss in der Region. Die NATO behaupte, Russland versuche, eine Situation zu schaffen, die eine militärische Invasion rechtfertigen würde. Unterdessen erkläre Russland weiterhin, dass es seine Truppen aus dem Gebiet abziehe. Die Risikostimmung habe sich während der asiatischen Sitzung leicht aufgrund von Berichten verbessert, dass US-Außenminister Blinken Ende nächster Woche den russischen Außenminister Lawrow treffen werde. Der Russland-Ukraine-Konflikt sei nach wie vor der wichtigste Stimmungsmacher an den Märkten.Händler sollten bedenken, dass am Montag in den USA ein Feiertag sei, sodass die US-Indices etwas schwächer tendieren könnten, da Händler vor dem langen Wochenende ihre Positionen reduzieren würden.Für heute stünden keine marktbewegenden Wirtschaftsberichte an. Der Bericht über die kanadischen Einzelhandelsumsätze werde am frühen Nachmittag veröffentlicht und könnte einen kurzfristigen Anstieg der Volatilität Im CAD-Markt auslösen. Der USD könnte am Nachmittag und Abend aktiver werden, da vier FED-Mitglieder eine Rede halten würden.10:00 Uhr: Polen - Beschäftigungsbericht für Januar (im Jahresvergleich)_- Veränderung der Beschäftigung. Erwartung: 1,9%/ Vorwert: 0,5%- Lohnwachstum. Erwartung: 10,1%/ Vorwert: 11,2%