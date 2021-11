Nicht zuletzt sollten Händler auch das lange Thanksgiving-Wochenende in den Vereinigten Staaten nicht vergessen. Heute finde an der Wall Street eine Sitzung statt, die jedoch früher um 19:00 Uhr ende.



Reden von Zentralbankern:



- 09:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 09:30 Uhr: Schnabel von der EZB

- 14:00 Uhr: Pill von der BoE

- 14:30 Uhr: Lane von der EZB



Änderung der Handelszeiten aufgrund des frühen US-Handelsschlusses (langes Thanksgiving-Wochenende)



- Handel bis 14:30 Uhr - VOLX

- Handel zwischen 15:35 Uhr und 19:05 Uhr - CORN, SOYBEAN, WHEAT

- Handel bis 19:15 Uhr - US30, US100, US500, US2000, US30, TNOTE, USDIDX

- Handel bis 19:45 Uhr - GOLD, SILVER, PLATINIUM, PALLADIUM, OIL.WTI, NATGAS

- Handel bis 21:00 Uhr - OIL (26.11.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die asiatischen Aktien seien heute gefallen, da eine neue südafrikanische Coronavirus-Variante die Anleger beunruhigt habe. Einige Indices, wie der japanische Nikkei (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6), seien um bis zu 2,5% abgestürzt. Das Bild vor der Eröffnung der europäischen Sitzung sei ebenfalls nicht rosig, da die DE30-Futures 400 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs notieren würden. Brent und WTI hätten alle Gewinne abgegeben, die sie seit der Ankündigung der SPR-Veröffentlichung Anfang der Woche erzielt hätten. An der Devisenfront würden sichere Währungen wie der CHF und der JPY dominieren.Für heute stünden keine wichtigen Wirtschaftsdaten an. Die Situation im Zusammenhang mit der neuen Covid-Variante werde die Märkte jedoch wahrscheinlich den ganzen Tag über in Bewegung halten. Die Anleger sollten sich auf die Ankündigung von Maßnahmen der Regierungen konzentrieren. Singapur habe bereits ein Einreiseverbot für Besucher aus Südafrika verhängt, und Medienberichten zufolge erwäge auch Japan einen solchen Schritt.