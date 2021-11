14:30 Uhr: Kanada - BIP-Wachstum für Q3 2021 (annualisiert). Erwartung: 3%/ Vorwert: -1,1%

15:45 Uhr: USA - Chicagoer Einkaufsmanagerindex für November. Erwartung: 68,2/ Vorwert: 68,4

16:00 Uhr: FED-Vorsitzender Powell sage vor dem Kongress aus

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen des Conference Board für November. Erwartung: 110,9/ Vorwert: 113,8

22:40 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten. Erwartung: +1,5 Mio. Barrel/ Vorwert: 2,31 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



- 16:30 Uhr: Williams von der FED

- 19:00 Uhr: Clarida von der FED



US-Quartalsberichte:



Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) - nach Börsenschluss (30.11.2021/ac/a/m)





Die Futures-Märkte würden auf eine schwächere Eröffnung der heutigen Sitzung in Europa hindeuten. Die Stimmung habe sich während der asiatischen Sitzung verschlechtert, was dazu geführt habe, dass die wichtigsten Indices der Region ihre durch Omicron verursachte Talfahrt wieder aufgenommen hätten. Die DE30-Futures würden derzeit bei 15.080 Punkten notieren - rund 200 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs. Die Risikoaversion habe zugenommen, nachdem der CEO von Moderna gesagt habe, dass die derzeitigen Impfstoffe gegen die neue Variante unwirksam sein könnten, und nachdem der FED-Vorsitzende Powell gesagt habe, dass Omicron Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt mit sich bringe.Apropos Powell: Der oberste US-Notenbanker werde um 16:00 Uhr vor dem Ausschuss für Bankwesen, Wohnungsbau und städtische Angelegenheiten des US-Senats erscheinen, um den ersten Tag nach seiner Nominierung zu bezeugen. Powell werde versuchen, den Gesetzgebern zu versichern, dass Biden sich nicht geirrt habe, als er ihn für die zweite Amtszeit als FED-Vorsitzender nominiert habe. Die Diskussion werde jedoch wahrscheinlich von aktuellen Themen dominiert werden. Darüber hinaus würden den Anlegern die Inflationsdaten aus Europa, der BIP-Bericht aus Kanada und die Daten zum Verbrauchervertrauen des US Conference Board vorgelegt.10:00 Uhr: Polen - VPI für November. Erwartung: 7,3%/ Vorwert: 6,8% (im Jahresvergleich)10:00 Uhr: Italien - BIP-Wachstum für Q3 2021. Erwartung: 2,6%/ Vorwert: 2,7% (im Quartalsvergleich)11:00 Uhr: Italien - VPI für November. Erwartung: 3,2%/ Vorwert: 3,0% (im Jahresvergleich)11:00 Uhr: Eurozone - HVPI für November. Erwartung: 4,4%/ Vorwert: 4,1% (im Jahresvergleich)