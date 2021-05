14:30 Uhr: Kanada, Einzelhandelsumsätze (Kernwert). Erwartung: 2,3%/ Vorwert: 4,8% (im Monatsvergleich)

14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze. Erwartung: 2,2%/ Vorwert: 4,8% (im Monatsvergleich)

15:45 Uhr: USA - Manufacturing PMI. Erwartung: 60,0/ Vorwert: 60,5

15:45 Uhr: USA - Services PMI. Erwartung: 64,3/ Vorwert: 64,7



Reden von Zentralbankern:



- 13:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 15:45 Uhr: SNB-Direktoriumsmitglied Maechler

- 19:30 Uhr: FOMC-Mitglied Daly



US-Ergebnisberichte:



- Foot Locker Inc (ISIN US3448491049/ WKN 877539) - vor Markteröffnung

- Deere & Co (ISIN US2441991054/ WKN 850866) - vor Markteröffnung (21.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte würden heute mehr oder weniger unverändert eröffnen. Es sei ein intensiver Tag im Hinblick auf den Wirtschaftskalender. Während der europäischen Sitzung würden sich die Investoren auf die vorläufigen PMIs aus Europa für Mai konzentrieren. Nach den jüngsten beeindruckenden PMI-Daten für das Verarbeitende Gewerbe würden die Märkte eine Fortsetzung dieses Trends erwarten. Entscheidend werde aber auch eine weitere Erholung im Dienstleistungssektor sein.Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in Großbritannien seien bereits um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Sie würden einen deutlichen Anstieg der Umsätze von 5,1 auf 9,2% (Erwartung: 4,5%) zeigen. Während der US-Handelszeit würden den Anlegern Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen aus Kanada sowie die vorläufigen Daten zum Dienstleistungssektor und zum Verarbeitenden Gewerbe aus den USA angeboten. Letztere könnten den größten Einfluss auf die Risikostimmung am Markt und den Dollar haben. Was die Unternehmensberichte angehe, so sei der Kalender heute, wie gewöhnlich an Freitagen, eher dünn.09:15 Uhr: Frankreich - Services PMI. Erwartung: 53,0/ Vorwert: 50,309:30 Uhr: Deutschland - Manufacturing PMI. Erwartung: 66,0/ Vorwert: 66,209:30 Uhr: Deutschland - Services PMI. Erwartung: 52,0/ Vorwert: 49,910:00 Uhr: Eurozone - Manufacturing PMI. Erwartung: 62,5/ Vorwert: 62,910:00 Uhr: Eurozone - Services PMI. Erwartung: 52,5/ Vorwert: 50,510:30 Uhr: Großbritannien - Manufacturing PMI. Erwartung: 60,7/ Vorwert: 60,910:30 Uhr: Großbritannien - Services PMI. Erwartung: 62,2/ Vorwert: 61,0