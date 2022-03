Was die für heute anstehenden makroökonomischen Veröffentlichungen angehe, so sei der Wirtschaftskalender recht überschaubar. Die BIP-Veröffentlichung aus dem Euroraum werde eine Revision sein und dürfte daher keine größeren Bewegungen auf dem Markt auslösen. Der API-Bericht am Abend könnte zu einer gewissen kurzfristigen Volatilität auf dem Ölmarkt führen.



09:00 Uhr: Spanien - Industrieproduktion für Januar. Erwartung: 2,2%/ Vorwert: 1,3% (im Jahresvergleich)

10:00 Uhr: Italien - Einzelhandelsumsätze für Januar. Erwartung: 1,1%/ Vorwert: 0,9% (im Monatsvergleich)

11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Bericht für Q4 2021 (endgültig, dritte Veröffentlichung). Zweite Veröffentlichung: 0,3% (im Quartalsbericht)



14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für Januar. Erwartung: -87,1 Mrd. USD/ Vorwert: -80,7 Mrd. USD

16:00 Uhr: USA - Lagerbestände beim Großhandel für Januar. Erwartung: 0,8%/ Vorwert: 2,2% (im Monatsvergleich)

22:40 Uhr: API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: -0,8 Mio. Barrel/ Vorwert: -6,1 Mio. Barrel





Die europäischen Futures würden auf eine schwächere Eröffnung des heutigen Kassahandels in Europa hindeuten. Der gestrige Anstieg der Energiepreise habe zu einem Einbruch an der Wall Street geführt, der den Ton für den heutigen Handel in Asien und in Europa angegeben habe. Während die Preise für Erdöl und Erdgas leicht zurückgegangen seien, hätten andere Rohstoffe weiter angezogen. Nickel werde heute um 60% höher gehandelt und habe im Laufe der letzten Woche um über 200% zugelegt. Russland sei einer der größten Nickelproduzenten der Welt.