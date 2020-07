10:00 Uhr: Deutschland - Geschäftsklimaindex für Juli. Erwartung: 89,5 Punkte/ Vorwert: 86,2 Punkte



14:30 Uhr: USA - Auftragseingang für langlebige Güter für Juni.



- Headline. Erwartung: 6,5%/ Vorwert: 15,7% (im Monatsvergleich)

- Kernwert. Erwartung: 3,5%/ Vorwert: 3,7% (im Monatsvergleich)



US-Quartalsberichte:



- Hasbro (ISIN US4180561072/ WKN 859888) - vor Marktöffnung (27.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen und US-amerikanischen Futures würden nahe den Schlusskursen vom Freitag gehandelt. Die Stimmung an den weltweiten Finanzmärkten sei gemischt, da die Anleger die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und China gegen die Aussicht auf neue Impulse abwägen würden. Steven Mnuchin habe gesagt, dass die Republikanische Partei heute ein neues Konjunkturpaket einführen werde, sodass dies ein potenzieller Market Mover sein könnte.Abgesehen davon biete der Montag den Anlegern einen leichten Start in die Woche mit nur zwei bemerkenswerten Berichten, die zur Veröffentlichung anstünden. Der ifo-Geschäftsklimaindex für Juli werde am Vormittag die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, während die US-Auftragsdaten für die langlebigen Güter am frühen Nachmittag für eine gewisse Volatilität sorgen könnten. Des Weiteren würden einige US-Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen.