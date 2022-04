09:55 Uhr: Deutschland - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57,6

10:00 Uhr: Eurozone - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57,6

10:00 Uhr: Polen - VPI für März. Erwartung: 10,1%/ Vorwert: 8,5% (im Jahresvergleich)

10:30 Uhr: Großbritannien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57,0

11:00 Uhr: Eurozone - VPI für März. Erwartung: 6,6%/ Vorwert: 5,9% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: USA - NFP-Bericht für März:



- Beschäftigungsänderung. Erwartung: +475.000/ Vorwert: +678.000

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 3,7%/ Vorwert: 3,8%

- Lohnwachstum. Erwartung: 5,5%/ Vorwert: 5,1% (im Jahresvergleich)



15:45 Uhr: USA - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 58,5

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für März. Erwartung: 59,0/ Vorwert: 58,6

16:00 Uhr: USA - Bauausgaben für Februar. Erwartung: 0,9%/ Vorwert: 1,3% (im Monatsvergleich)



Reden der Zentralbanker:



15:05 Uhr: Evans von der FED (01.04.2022/ac/a/m)





Reden der Zentralbanker:

15:05 Uhr: Evans von der FED (01.04.2022/ac/a/m)

09:15 Uhr: Spanien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für März. Erwartung: 55,5/ Vorwert: 56,9

09:45 Uhr: Italien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für März. Erwartung: 57,0/ Vorwert: 58,3

09:50 Uhr: Frankreich - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 54,8