Beschäftigungsänderung. Erwartung: 0,7%/ Vorwert: 0,7%

Lohnwachstum. Erwartung: 9%/ Vorwert: 9,8%



14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für November (im Monatsvergleich):



Headlinie. Erwartung: 1,2%/ Vorwert: 1,6%

Ohne Auto. Erwartung: 1,2%/ Vorwert: 1,3%



Reden von Zentralbankern:



13:30 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde



US-Quartalsberichte:



IHS Market (ISIN BMG475671050/ WKN A2ANS2) - vor Markteröffnung

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte würden voraussichtlich schwächer eröffnen, und die Futures auf die wichtigsten Indices Europas würden auf eine Kurslücke von über 1% zu Beginn des heutigen Kassahandels hindeuten. Nach einem weiteren starken Ausverkauf an der Wall Street gestern, der von starken Rückgängen auf dem Kryptowährungsmarkt begleitet worden sei, sei die Stimmung getrübt. Auch der Ölpreis habe im Zuge der Abwärtsbewegung nachgegeben, obwohl er sich in den vergangenen Tagen gut habe halten können.Die Woche neige sich langsam dem Ende zu und die Stimmung könnte auch am Freitag ein dominierender Faktor bleiben. Der Wirtschaftskalender sei überschaubar, es stünden lediglich einige zweitrangige Daten zur Veröffentlichung an, wie die kanadischen Einzelhandelsumsätze und der polnische Arbeitsmarktbericht. EZB-Präsidentin Lagarde werde im Rahmen einer Plenarsitzung des Online-Wirtschaftsforums eine Rede zu den globalen Wirtschaftsaussichten halten. Die Mitglieder der FED dürfen keine Reden halten, da die Sperrfrist für die Medien vor der Sitzung bereits begonnen habe (nächste FED-Sitzung - Mittwoch, 26. Januar 2022).10:00 Uhr: Polen - Industrieproduktion für Dezember. Erwartung: 13,0%/ Vorwert: 15,2% (im Jahresvergleich)