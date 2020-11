10:30 Uhr: Eurozone - Sentix-Index für November. Erwartung: -16/ Vorwert: -8,3



Zentralbank-Reden:



- 11:35 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey

- 13:00 Uhr: Mersch von der EZB

- 19:30 Uhr: Mester von der FED

- 20:20 Uhr: Harker von der FED



Wichtige US-Quartalsberichte:



- McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) - vor Markteröffnung

- Aurora Cannabis (ISIN CA05156X8843/ WKN A2P4EC) - vor Markteröffnung

- Canopy Growth Corp (ISIN CA1380351009/ WKN A140QA) - vor Markteröffnung

- Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ) - nach Börsenschluss

- Norwegian Cruise Line Holdings (ISIN BMG667211046/ WKN A1KBL8) - nach Börsenschluss

- Nikola Corporation (ISIN US6541101050/ WKN A2P4A9) - nach Börsenschluss

- Novavax (ISIN US6700024010/ WKN A2PKMZ) - nach Börsenschluss

- Occidental Petroleum (ISIN US6745991058/ WKN 851921) - nach Börsenschluss

- Tilray (ISIN US88688T1007/ WKN A2JQSC) - nach Börsenschluss (09.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Eine risikofreudige Haltung sei zu Beginn der neuen Woche an den weltweiten Märkten zu beobachten. Der Ölpreis und die Aktienkurse würden zulegen, während sichere Häfen, wie der JPY und der CHF, sich zurückziehen würden. Associated News, CNN und Fox News hätten Biden am Wochenende zum designierten US-Präsidenten erklärt. Dennoch weigere sich Donald Trump nach wie vor, die Niederlage zu akzeptieren und plane, weitere Klagen gegen angeblichen Wahlbetrug einzureichen.Das Ergebnis der US-Wahlen dürfte heute der Hauptantrieb für die Märkte sein, da der Wirtschaftskalender fast leer sei. Eine Reihe von US-Unternehmen werde heute ihre Quartalszahlen bekannt geben, darunter McDonald's vor der Sitzung an der Wall Street und einige Cannabis-Unternehmen nach Abschluss der US-Sitzung.