09:15 Uhr: Spanien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April. Erwartung: 54,0/ Vorwert: 54,2

09:45 Uhr: Italien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April. Erwartet: 55,0/ Vorwert: 55,8

09:50 Uhr: Frankreich - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55,4



09:55 Uhr: Deutschland - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 54,1

10:00 Uhr: Eurozone - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 55,3

10:00 Uhr: Italien - Arbeitslosenquote für März. Erwartung: 8,4%/ Vorwert: 8,5%



15:45 Uhr: USA - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 59,7

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für April. Erwartung: 57,6/ Vorwert: 57,1

16:00 Uhr: USA - Bauausgaben für März. Erwartung: 0,8%/ Vorwert: 0,5% (im Monatsvergleich)



Quartalsberichte an der Wall Street:



- BigCommerce (ISIN US08975P1084/ WKN A2P9T5) - nach Börsenschluss

- Devon Energy (ISIN US25179M1036/ WKN 925345) - nach Börsenschluss

- Global Payments (ISIN US37940X1028/ WKN 603111) - vor Markteröffnung

- Clorox (ISIN US1890541097/ WKN 856678) - nach Börsenschluss (02.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine niedrigere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten, nachdem der asiatische Handel gemischt verlaufen sei. Der Handel in Asien sei gedämpft gewesen, da die chinesischen Händler in den Ferien gewesen seien. Da die Händler im Vereinigten Königreich heute ebenfalls im Urlaub seien, könnte die Liquidität am europäischen Vormittag etwas geringer ausfallen.Der Wirtschaftskalender sei heute recht überschaubar. Den Anlegern würden die PMIs für das Verarbeitende Gewerbe aus Europa angeboten, bei denen es sich jedoch um Revisionen der April-Daten handeln werde und sie daher wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf den Markt haben würden. Andererseits könnte der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für April um 16:00 Uhr eine gewisse kurzfristige Volatilität des US-Dollars auslösen. Zwar werde erwartet, dass das FOMC am Mittwoch seine nächste geldpolitische Entscheidung bekannt gebe, doch dürften die ISM-Daten die Meinung der Zentralbanker, die mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte rechnen würden, kaum ändern.