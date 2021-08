13:00 Uhr: Entscheidung der Bank of England

14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für Juni. Erwartung: -74,0 Mrd. USD/ Vorwert: -71,2 Mrd. USD

14:30 Uhr: Kanada - Handelsbilanz für Juni. Erwartung: -0,6 Mrd. CAD/ Vorwert: -1,39 Mrd. CAD

14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 380 Tsd./ Vorwert: 400 Tsd.

16:30 Uhr: EIA-Erdgasvorräte. Erwartung: 19 bcf/ Vorwert: 36 bcf



US-Ergebnisberichte:



- BigCommerce (ISIN US08975P1084/ WKN A2P9T5) - nach Börsenschluss

- Cardinal Health (ISIN US14149Y1082/ WKN 880206) - vor Markteröffnung

- Cigna (ISIN US1255231003/ WKN A2PA9L) - vor Markteröffnung

- Dropbox (ISIN US26210C1045/ WKN A2JE48) - nach Börsenschluss

- Duke Energy (ISIN US26441C2044/ WKN A1J0EV) - vor Markteröffnung

- GoPro (ISIN US38268T1034/ WKN A1XE7G) - nach Börsenschluss

- Groupon (ISIN US3994732069/ WKN A2P6UE) - nach Börsenschluss



- Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) - vor Markteröffnung

- Monster Beverage (ISIN US61174X1090/ WKN A14U5Z) - nach Börsenschluss

- Novavax (ISIN US6700024010/ WKN A2PKMZ) - nach Börsenschluss

- Regeneron Pharmaceuticals (ISIN US75886F1075/ WKN 881535) - vor Markteröffnung

- Tripadvisor (ISIN US8969452015/ WKN A1JRLK) - nach Börsenschluss

- Virgin Galactic (ISIN US92766K1060/ WKN A2PTTF) - nach Börsenschluss (05.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte dürften den heutigen Kassahandel leicht schwächer eröffnen, nachdem die Aktien während der asiatischen Sitzung eine gemischte Performance gezeigt hätten. Das wichtigste Ereignis des Tages sei die geldpolitische Entscheidung der Bank of England, die für 13:00 Uhr angesetzt sei. Es sei unwahrscheinlich, dass die Notenbank in Sachen Zinsen etwas unternehme. Die Aufmerksamkeit werde darauf gerichtet sein, ob die Notenbank Änderungen an ihrem QE-Programm vornehme. Darüber hinaus würden den Händlern die Handelsbilanzdaten aus den Vereinigten Staaten und Kanada sowie eine Reihe von Berichten von US-Unternehmen angeboten.