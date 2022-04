Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten auf eine niedrigere Eröffnung der ersten Sitzung nach Ostern in Europa hin, berichten die Experten von XTB.



Den europäischen Anlegern, die nach einem langen Wochenende an die Märkte zurückkehren würden, würden jedoch keine wichtigen Veröffentlichungen geboten - der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittag sei leer. Am frühen Nachmittag würden einige Daten zum Wohnungsmarkt in Kanada und den Vereinigten Staaten veröffentlicht, die jedoch nur selten die Märkte bewegen würden. Unter den Top-Quartalsberichten der Wall Street würden sich heute Finanzdaten von Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT), IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) und Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) finden.



14:00 Uhr: Polen, Kerninflation (VPI) für März. Erwartung: 6,9%/ Vorwert: 6,7% (im Jahresvergleich) (19.04.2022/ac/a/m)

