14:30 Uhr: Kanada - VPI für Oktober. Erwartung: 4,6%/ Vorwert: 4,4% (im Jahresvergleich)



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: +1,5 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: -0,8 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: -1,5 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



- 15:10 Uhr: Williams von der FED

- 17:20 Uhr: Mester von der FED

- 18:40 Uhr: Daly, Mester und Waller von der FED

- 19:30 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 22:05 Uhr: Evans von der FED

- 22:10 Uhr: Bostic von der FED



US-Quartalsberichte:



- NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) - nach Börsenschluss

- Cisco Systems (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) - nach Börsenschluss

- Lowe's (ISIN US5486611073/ WKN 859545) - vor Markteröffnung

- Target (ISIN US87612E1064/ WKN 856243) - vor Markteröffnung

- TJX Companies (ISIN US8725401090/ WKN 854854) - vor Markteröffnung

- BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) - vor Markteröffnung (17.11.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine flache Eröffnung des heutigen Handels in Europa hindeuten. Wie auch gestern stünden am Vormittag in Europa keine wichtigen Daten an. Die VPI-Daten der Eurozone für Oktober würden um 11:00 Uhr veröffentlicht, aber da es sich dabei um eine Revision handele, dürften sie keinen großen Einfluss auf den Markt haben. Der CAD könnte am Nachmittag aufgrund der VPI-Daten aus dem Land volatiler werden. In letzter Zeit sei eine breite Aufwertung des US-Dollars zu beobachten, wobei EUR/USD gestern Abend unter die Marke von 1,1300 gefallen sei. Dennoch sollten die heutigen Reden der FED-Mitglieder als möglicher Auslöser für eine weitere Bewegung genau beobachtet werden. Der Finanzbericht von NVIDIA, der nach Börsenschluss veröffentlicht werde, stehe heute ganz oben auf der Agenda.11:00 Uhr: Eurozone - VPI für Oktober im Jahresvergleich:- Headline. Erste Veröffentlichung: 4,1%- Kernrate. Erste Veröffentlichung: 2,1%- Baugenehmigungen. Erwartung: 1.635 Tsd./ Vorwert: 1.586 Tsd.- Wohnbaubeginne. Erwartung: 1.575 Tsd./ Vorwert: 1.555 Tsd.