16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: -0,728 Mio. Barrel (API: -0,872 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: +2,548 Mio. Barrel (API: +2,4 Mio. Barrel)

- Destillate. Erwartung: -1,26 Mio. Barrel (API: -2,2 Mio. Barrel)



20:00 Uhr: FOMC-Sitzung



Reden von Zentralbankern:



17:00 Uhr: BoC-Gouverneur Macklem

20:30 Uhr: FED-Vorsitzender Powell (Pressekonferenz nach der Sitzung)



Wichtigsten US-Quartalsberichte:



- Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) - nach Börsenschluss

- Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) - nach Börsenschluss

- AT&T (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z) - vor Markteröffnung

- Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) - vor Markteröffnung

- General Dynamics (ISIN US3695501086/ WKN 851143) - vor Markteröffnung

- Levi Strauss (ISIN US52736R1023/ WKN A2PFHR) - nach Börsenschluss





Die aktuellen Notierungen an den Futures-Märkten würden auf eine höhere Eröffnung des europäischen Kassahandels hindeuten. Die Sitzung in Asien sei heute uneinheitlich verlaufen, da die Blue-Chip-Indices aus China Mühe gehabt hätten, eine gemeinsame Richtung zu finden, während andere Indices aus der Region nachgegeben hätten. Im weiteren Verlauf des Tages würden die Dinge dank der für heute anstehenden Ereignisse interessanter werden.Die FOMC-Entscheidung am Abend (20:00 Uhr) sei das Schlüsselereignis des Tages. Zwar würden Zinserhöhungen oder eine Verringerung der Bilanzsumme erst im März erwartet, aber es könnten einige Hinweise gegeben werden. Neben der FED würden die Anleger auch von der Bank of Canada hören (16:00 Uhr). Die Erwartungen seien gemischt, einige Finanzinstitute würden sogar mit der ersten Zinserhöhung des Zyklus in dieser Woche rechnen.Ölhändler sollten während der Veröffentlichung des DOE-Berichts um 16:30 Uhr auf der Hut sein, nachdem die API-Daten einen weitaus stärkeren Rückgang der Ölvorräte als erwartet gezeigt hätten. Auch die Zahlen von Tesla und Intel oder eine mögliche Eskalation der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Russland könnten größere Bewegungen am Markt auslösen.16:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser für Dezember (im Monatsvergleich). Erwartung: 0,76 Mio./ Vorwert: 0,744 Mio.