14:15 Uhr: USA - ADP-Bericht über die Beschäftigung im April. Erwartung: 395.000/ Vorwert: 455.000

15:45 Uhr: USA - PMI für den Dienstleistungssektor für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 54,7

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe für April. Erwartung: 58,5/ Vorwert: 58,3



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Öl. Erwartung: -0,829 Mio. Barrel (API: -3,48 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: -0,589 Mio. Barrel (API: -4,50 Mio. Barrel)

- Destillate. Erwartung: -1,341 Mio. Barrel (API: -4,46 Mio. Barrel)



20:00 Uhr: FOMC-Sitzung



Quartalszahlen von der Wall Street:



- Uber (ISIN US90353T1007/ WKN A2PHHG) - nach Börsenschluss

- Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) - vor Markteröffnung

- Yum! Brands (ISIN US9884981013/ WKN 909190) - vor Markteröffnung

- Marathon Oil (ISIN US5658491064/ WKN 852789) - nach Börsenschluss

- Marriott International (ISIN US5719032022/ WKN 913070)- vor Markteröffnung

- eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) - nach Börsenschluss (04.05.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden darauf hindeuten, dass die wichtigsten europäischen Blue-Chip-Indices heute unverändert eröffnen würden. Die US-Futures würden unverändert notieren, was deutlich mache, dass die Unsicherheit nicht nur die europäischen Anleger betreffe. Die europäische Sitzung sei vollgepackt mit Wirtschaftsdaten, aber leider würden die meisten davon Revisionen der PMI-Daten für April sein und daher wahrscheinlich keine größeren Bewegungen an den Märkten auslösen. Im weiteren Verlauf des Tages würden die Dinge jedoch noch interessanter, da heute wichtige Ereignisse anstünden.Die FOMC-Entscheidung am Abend (20:00 Uhr) sei das Schlüsselereignis des Tages. Es werde allgemein erwartet, dass die US-Notenbank die Zinssätze um 50 Basispunkte anheben und Pläne zum Abbau ihrer 9 Billionen Dollar schweren Bilanz bekannt geben werde. Neben der FOMC-Entscheidung würden die Märkte auch durch die Veröffentlichung der ADP- und ISM-Daten in den USA in Bewegung kommen. Ölhändler sollten während der Veröffentlichung des DOE-Berichts um 16:30 Uhr auf der Hut sein, nachdem die API-Daten einen stärker als erwarteten Rückgang der US-Rohölbestände gezeigt hätten.