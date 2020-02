Mittwoch



- 10:30 Uhr: Großbritannien - VPI-Inflation für Januar

- 12:00 Uhr: Zinsentscheid der CBRT

- 20:00 Uhr: FOMC-Sitzungsprotokoll



Donnerstag



- 01:30 Uhr: Australien - Arbeitsmarktbericht für Januar

- 10:30 Uhr: Großbritannien - Einzelhandelsumsätze für Januar

- 13:30 Uhr: Sitzungsprotokoll der EZB

- 17:00 Uhr: USA - DoE-Bericht zu Rohöllagerbeständen



Freitag



- 00:30 Uhr: Japan - VPI für Januar

- 09:30 Uhr: Deutschland - EMIs für Februar

- 09:30 Uhr: Sitzungsprotokoll der Riksbank

- 10:30 Uhr: Großbritannien - EMIs für Februar (17.02.2020/ac/a/m)







