Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Wie an den meisten Tagen in der Vorweihnachtswoche sei der Wirtschaftskalender heute recht überschaubar. Den Händlern würden die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in Polen und Kanada angeboten, die die kurzfristige Volatilität an den PLN- und CAD-Märkten erhöhen könnten. Die Ölhändler würden auf die Veröffentlichung des API-Berichts am Abend warten. Der Markt erwarte einen leichten Rückgang der US-Rohöllagerbestände.10:00 Uhr: Polen - Einzelhandelsumsätze für November. Erwartung: 16,8%/ Vorwert: 14,4% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für Oktober. Erwartung: 1,2%/ Vorwert: -0,6% (im Monatsvergleich)22:40 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten. Erwartung: -0,2 Mio. Barrel/ Vorwert: -0,81 Mio. Barrel