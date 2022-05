10:30 Uhr: Eurozone - Sentix-Index für Mai. Erwartung: -20,8/ Vorwert: -18,0

16:00 Uhr: USA - Großhandelslagerbestände für März. Erwartung: 2,3%/ Vorwert: 2,3% (im Monatsvergleich)



Reden der Zentralbanker:



- 14:45 Uhr: Bostic von der FED

- 15:00 Uhr: Saunders von der BoE



Quartalsberichte von der Wall Street:



- AMC Entertainment (ISIN US00165C1045/ WKN A1W90H) - nach Börsenschluss

- BioNtech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) - vor Markteröffnung

- Coty (ISIN US2220702037/ WKN A1WY6X) - vor Markteröffnung

- Novavax (ISIN US6700024010/ WKN A2PKMZ) - nach Börsenschluss

- Palantir (ISIN US69608A1088/ WKN A2QA4J) - vor Markteröffnung

- Simon Property Group (ISIN US8288061091/ WKN 916647) - nach Börsenschluss

- Tyson Foods (ISIN US9024941034/ WKN 870625) - vor Markteröffnung

• Zynga Inc (ISIN US98986T1088/ WKN A1JMFQ) - nach Börsenschluss (09.05.2022/ac/a/m)







Die Futures-Märkte würden auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten, nachdem die asiatische Sitzung aufgrund der Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen in Shanghai und der verstärkten Befürchtungen hinsichtlich des globalen Wirtschaftswachstums und einer möglichen Rezession negativ verlaufen sei.Der Wirtschaftskalender für den kommenden Tag sei ziemlich leer. Den Anlegern würden am Vormittag der Sentix-Index aus der Eurozone und am Nachmittag Daten zu den Großhandelsbeständen aus den Vereinigten Staaten angeboten. Der restliche Teil der Woche dürfte jedoch sehr interessant werden, da die Anleger neue Inflationsdaten aus den USA und China erwarten und die Entwicklung der Anleiherenditen beobachten würden. Auch die Reden von FED-Vertretern, die Verbraucherstimmung in den USA, die BIP-Daten für März aus dem Vereinigten Königreich und die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone würden genau beobachtet werden.