13:30 Uhr: Britischer Finanzminister Sunak gebe den britischen Haushalt bekannt



14:15 Uhr, USA: ADP-Beschäftigungsbericht für Februar (Erwartung: 177 Tsd./Vorwert: 174 Tsd.)



14:30 Uhr, Kanada: Baugenehmigungen für Januar (Erwartung: 1%/Vorwert: -4,1% (im Monatsvergleich))



15:45 Uhr, USA: PMI für Dienstleistungen für Februar, endgültig (erste Veröffentlichung: 58,9)



16:00 Uhr, USA: ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe für Februar (erwartet: 58,7/Vorwert: 58,7)



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen



Rohöl: Erwartung: -1,85 Mio. Barrel

Benzin: Erwartung: -2,1 Mio. Barrel

Destillate: Erwartung: -2,9 Mio. Barrel



Wichtige Reden



16:00 Uhr: De Guindos von der EZB

16:00 Uhr: Harker von der FED

18:00 Uhr: Bostic von der FED

19:00 Uhr: Evans von der FED

21:15 Uhr: Reserve Bank of New Zealand-Gouverneur Orr



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte werden nach einer positiven asiatischen Sitzung voraussichtlich höher eröffnen, so die Experten von XTB.Die Erholungsbewegung werde fortgesetzt und die DE30-Futures würden in Schlagdistanz zum Allzeithoch notieren. Der heutige Kalender sei voll von Revisionen. Es seien jedoch einige Messwerte geplant, die einen Einfluss auf die Märkte haben sollten. Der ADP-Bericht um 14:15 Uhr werde ein starker Hinweis auf den NFP-Bericht am Freitag sein und habe daher die Chance, die Märkte zu bewegen. Der US-Dienstleistungsindex vom ISM um 16:00 Uhr könnte ebenfalls zu einer erhöhten Volatilität führen. Ölhändler möchten sich auf die DOE-Daten um 16:30 Uhr konzentrieren, nachdem der API-Bericht gestern einen unerwarteten Anstieg gezeigt habe. Zu guter Letzt werde der britische Finanzminister Rishi Sunak heute den britischen Haushalt vorlegen, ein Vorschlag, der höhere Steuern beinhalten könnte. GBP-Händler sollten gegen 13:30 Uhr auf der Hut sein.09:15 Uhr, Spanien: PMI für Dienstleistungen für Februar (Erwartung: 42,5/Vorwert: 41,7)09:45 Uhr, Italien: PMI für Dienstleistungen für Februar (Erwartung: 46/Vorwert: 44,7)09:50 Uhr, Frankreich: PMI für Dienstleistungen für Februar (erste Veröffentlichung: 43,6)10:00 Uhr, Euroraum: PMI für Dienstleistungen für Februar (erste Veröffentlichung: 44,7)11:00 Uhr, Italien: BIP-Bericht für Q4/2020 (Revision) (erste Veröffentlichung: -2% im Quartalsvergleich)10:30 Uhr, Großbritannien: PMI für Dienstleistungen für Februar, endgültig (erste Veröffentlichung: 49,7)