10:00 Uhr: Polen - BIP-Bericht für das dritte Quartal 2020. Erwartung: +8%/ Vorwert: -9% (im Quartalsvergleich)



11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Bericht für das dritte Quartal 2020 (überarbeitete Daten). Erste Veröffentlichung: +12,7% im Quartalsvergleich



14:30 Uhr: USA - EPI für Oktober. Erwartung: 0,4%/ Vorwert: 0,4% (im Jahresvergleich)



16:00 Uhr: USA - Index der Universität von Michigan für November. Erwartung: 82/ Vorwert: 81,8 (13.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Märkte würden am letzten Handelstag der Woche voraussichtlich etwas tiefer eröffnen. Für heute seien einige interessante Wirtschaftsberichte geplant. Die BIP-Daten für die Eurozone würden eine Revision sein, könnten aber mehr Details über die Zusammensetzung des Wachstums im dritten Quartal 2020 bieten. Der Index der University of Michigan werde am Nachmittag die wichtigste Veröffentlichung sein. Es werde erwartet, dass er eine mehr oder weniger stabile Situation im Vergleich zum Vormonat zeige.