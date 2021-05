14:30 Uhr: USA - Philadelphia FED-Index für Mai. Erwartung: 43/ Vorwert: 50,2



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 450.000/ Vorwert: 473.000



16:30 Uhr: EIA-Erdgasspeicher. Erwartung: 60 bcf/ Vorwert: 71 bcf



Reden von Zentralbankern:



- 14:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 17:00 Uhr: BoC-Vorsitzender Macklem



US-Ergebnisberichte:



- Applied Materials (ISIN US0382221051/ WKN 865177) - nach Börsenschluss

- Hormel Foods (ISIN US4404521001/ WKN 850875) - vor Markteröffnung

- Kohl's Corporation (ISIN US5002551043/ WKN 884195) - vor Markteröffnung

- Ross Stores (ISIN US7782961038/ WKN 870053) - nach Börsenschluss (20.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die weltweiten Aktienmärkte scheinen sich von dem gestrigen Ausverkauf zu erholen. Die europäischen Futures würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen Kassasitzung hindeuten. Nichtsdestotrotz könnten die Andeutungen im FOMC-Protokoll, die auf mögliche Taper-Diskussionen während der kommenden Sitzungen hindeuten würden, die Investoren nervös machen. Die Kryptowährungen würden volatil bleiben.Für heute seien keine wichtigen marktbewegenden Wirtschaftsberichte geplant. Die US-Arbeitslosenanträge würden am frühen Nachmittag veröffentlicht, aber die Märkte würden sich nicht mehr so stark wie früher bei dieser Veröffentlichung bewegen. Abgesehen davon würden Anleger am Nachmittag von EZB-Präsidentin Lagarde und BoC-Chef Macklem hören.10:00 Uhr: Polen - Arbeitsmarktbericht für April:- Lohnwachstum. Erwartung: 10,4%/ Vorwert: 8% (im Jahresvergleich)