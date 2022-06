Der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittag sei fast leer, aber für den Nachmittag seien einige interessante Veröffentlichungen geplant. Der ADP-Bericht sei eine der wichtigsten Veröffentlichungen des Tages, da er als letzter Hinweis vor der morgigen Veröffentlichung des NFP-Berichts dienen werde. Darüber hinaus würden den Anlegern einige zweitrangige Daten aus den USA und Kanada sowie der DOE-Ölbericht vorgelegt. Zu guter Letzt würden die OPEC+-Minister heute zusammentreffen, um eine Entscheidung über die Ölförderpolitik zu treffen. Es werde jedoch erwartet, dass sie die derzeitige Politik beibehalten würden. Die Entscheidung dürfte am frühen Nachmittag bekannt gegeben werden.



11:00 Uhr: Eurozone - EPI für April. Erwartung: 38,7%/ Vorwert: 36,8% (im Jahresvergleich)

14:15 Uhr: USA - ADP-Beschäftigungsentwicklung für Mai. Erwartung: 295.000/ Vorwert: 247.000

14:30 Uhr: Kanada - Baugenehmigungen für April. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: -9,3% (im Monatsvergleich)

14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 210.000/ Vorwert: 210.000

16:00 Uhr: USA - Fabrikaufträge für April. Erwartung: 0,7%/ Vorwert: 1,8% (im Monatsvergleich)



17:00 Uhr: USA - DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Öl. Erwartung: -0,1 Mio. Barrel (API: -1,18 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: 0,3 Mio. Barrel (API: -0,26 Mio. Barrel)

- Destillate. Erwartung: 1,0 Mio. Barrel (API: +0,86 Mio. Barrel) (02.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine eher flache Eröffnung des heutigen Kassahandels in Europa hindeuten. Trotz der negativen Entwicklung an der Wall Street und des uneinheitlichen Handels in Asien würden die wichtigsten europäischen Blue-Chip-Indices in der Nähe der gestrigen Schlusskurse eröffnen. Der Ölpreis sinke, nachdem bekannt geworden sei, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate möglicherweise einspringen würden, um die durch die Sanktionen bedingten Produktionsausfälle in Russland auszugleichen.