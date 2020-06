In den USA scheine der Rückgang der Wirtschaftstätigkeit weniger stark zu sein als im Durchschnitt der Länder der Eurozone. "Dennoch hat die Krise die Sektoren mit den großen Arbeitgebern nicht minder hart getroffen", ergänze Brender. Trotz massiver fiskalpolitischer Unterstützung, einschließlich eines Anreizes für kleine Unternehmen zum Stellenerhalt - das Paycheck Protection Program - sei die Arbeitslosenquote im April auf 20 Prozent gestiegen, um im Mai wieder ein wenig zurückzugehen. Ebenso spektakulär sei der explosionsartige Anstieg der Sparquote der Haushalte gewesen: Sie spiegele einen deutlichen Konsumrückgang und eine relative Stabilität ihrer Einkünfte dank des Anstiegs der erhaltenen Staatshilfen wider.



Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Demokraten und Republikanern über die Hilfen für Bundesstaaten und Kommunen würden im Moment den Abschluss einer neuen Haushaltsvereinbarung behindern. Die nahenden Präsidentschaftswahlen und die Verschlechterung der politischen Lage durch die jüngste Zuspitzung der Unruhen in den USA könnten für Druck sorgen, einen Kompromiss zu finden. Vor diesem Hintergrund würde das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) Ende 2020 immer noch fünf Prozent unter dem zu Jahresanfang erwarteten Niveau liegen und die Wirtschaft würde im Jahresdurchschnitt um fast 6,5 Prozent schrumpfen.



In der ersten Jahreshälfte sei der Konjunkturrückgang infolge der Gesundheitskrise in drei der vier größten Ländern der Region - Frankreich, Italien und Spanien - besonders ausgeprägt gewesen. Trotz der allmählichen Lockerung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sei die europäische Wirtschaft Anfang Juni noch weit davon entfernt gewesen, wieder eine normale Aktivität erreicht zu haben. "Ohne zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen ist eine Rückkehr auf das Niveau vor Ausbruch der Krise bis zum Ende des Jahres wenig wahrscheinlich", meine Florence Pisani, Global Head of Economic Research bei Candriam. Vor allem werde "diese Krise die Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten vergrößern", so Pisani weiter.



Sollte die Wirtschaftstätigkeit der Eurozone im Jahr 2020 im Durchschnitt um etwas mehr als acht Prozent sinken, wäre der Rückgang in Frankreich, Italien oder Spanien wesentlich stärker (zwischen minus 10 und 12 Prozent) als in Deutschland (minus 6 Prozent). Daher sei das von der Europäischen Kommission angebotene Programm Next Generation EU zu begrüßen: Die am stärksten betroffenen Volkswirtschaften würden davon am meisten profitieren. Darüber hinaus würden von den 750 Milliarden Euro des Programms 500 Milliarden als Hilfen und nicht als Darlehen vergeben. Indem die Kommission schließlich versuche, das Verbot der EU, ihren Haushalt mit Krediten zu finanzieren, zu umgehen, schaffe sie die Grundlagen für einen echten Hilfsmechanismus innerhalb der Europäischen Union.



"Die Zeit, die für europäische Entscheidungsprozesse benötigt wird, ist jedoch zu lang, um hoffen zu können, dass dieses Programm die Wirtschaftstätigkeit im Jahr 2020 unterstützen wird", warne Florence Pisani. Vor allem, selbst wenn dieses Projekt, das die Zustimmung der 27 Mitgliedstaaten erfordere, verabschiedet werde, "müssen wir noch viel weiter gehen, wenn wir vermeiden wollen, dass die Märkte regelmäßig die Tragfähigkeit der italienischen Staatsverschuldung und schließlich die Integrität der Eurozone in Frage stellen", komme Florence Pisani zum Schluss. (16.06.2020/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Candriam, der europäische Assetmanager von New York Life Investment Management (NYLIM), analysiert in seinem heute veröffentlichten Wirtschafts- und Finanzausblick die weiteren Aussichten für die Weltwirtschaft in Zeiten der Corona-Krise.Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen, hätten Regierungen weltweit große Teile ihrer Volkswirtschaften zum Stillstand gebracht. Zugleich hätten sie diesen Bereichen eine schnelle und umfassende Unterstützung zukommen lassen. Die bisher ergriffenen Maßnahmen würden aber trotz ihres Umfangs wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Weltwirtschaft wieder auf Kurs zu bringen.Der Rückgang der Wirtschaftstätigkeit sei überall so drastisch gewesen, dass es schwierig sei, dessen Ausmaß zu erfassen. Ebenso schwierig sei es vorherzusagen, wie schnell sich die Weltwirtschaft wieder erholen werde. Schwer zu prognostizieren sei darüber hinaus auch das Ausgabeverhalten der Haushalte nach dem Ende der Corona-Maßnahmen: Die gestiegene Ungewissheit, die entstandene Konzentration der überschüssigen Ersparnisse bei den Reichsten der Bevölkerung, aber auch eine mögliche Entwicklung hin zu einem sparsameren Konsum könnten zu einer nur schwachen Erholung führen.