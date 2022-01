Hamburg (www.aktiencheck.de) - Noch Anfang Januar war die US-Volkswirtschaft die Konjunkturlokomotive der Welt, während Deutschland - nach einem negativen Wachstum im vierten Quartal - auf ein sehr schwaches erstes Quartal zusteuerte, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Zudem seien die Neuaufträge in allen Sektoren wieder angestiegen, während der Kostendruck anhaltend hoch geblieben sei. In den USA zeige sich hingegen ein ganz anderes Bild: Die Unternehmensstimmung in der Industrie habe leicht nachgegeben und der Dienstleistungsindex sei auf knapp über 50 Punkte gestürzt. Hintergrund sei die Kombination aus einer geringeren Nachfrage, sich erneut verschärfende Lieferkettenprobleme sowie der Arbeitskräftemangel gewesen. Noch immer würden die befragten Manager von stark steigenden Kosten und daraus resultierend deutlich anziehenden Absatzpreisen berichten. Die Probleme der Unternehmen bestünden vor allem produktionsseitig und seien in erster Linie auf die grassierende Omikron-Welle zurückzuführen. Da angesichts der aktuell sinkenden Neufallzahlen in den USA aber die Hoffnung bestehe, dass die Infektionsspitze bereits überschritten sei und die Neufallzahlen gemäß der Erfahrungen bspw. aus Großbritannien kurzfristig schnell sinken dürften, sei mit einer Erholung der Unternehmensstimmung im Februar zu rechnen.Die US-Notenbank FED dürfte sich von der aktuellen Entwicklung kaum beeindrucken lassen und ihren Fahrplan fortsetzen: Im Vordergrund stehe die Bekämpfung der Inflation und - im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der neuen Inflationsprognose - möglicherweise die konkretere Andeutung einer ersten Leitzinserhöhung im März. (25.01.2022/ac/a/m)