Luxemburg (www.aktiencheck.de) - In seiner neuesten Ausgabe der "Carmignac's Note" beleuchtet Didier Saint-Georges, Mitglied des Investmentkomitees und Managing Director bei Carmignac Gestion, die derzeitigen makroökonomischen Entwicklungen sowie die aktuelle Anlagestrategie von Carmignac.In Europa falle ebenfalls auf, dass bevorstehende politische Unwägbarkeiten im Jahr 2017 die Konjunkturerholung nicht beeinträchtigen würden: Der Einkaufsmanagerindex der Eurozone habe die mehrheitlich pessimistischen Erwartungen erneut widerlegt und sei im Februar um 1,6 Punkte gestiegen. Sollten sich die politischen Unsicherheiten in einigen Monaten auflösen, könnte dies ein Signal für eine kräftige Aufholjagd der Aktienmärkte und des Euro sein. Blicke man über das derzeitige politische Risiko in Europa hinaus, erscheine es ratsam, ein Portfolio mit einer sehr zurückhaltenden modifizierten Duration bei den bedeutendsten Industrieländern zu halten.Die Wahl von Donald Trump sei unkonventionell gewesen und sei dennoch günstig für die amerikanische Wirtschaft, zumindest im Moment. Dennoch lasse sich dieses Phänomen nicht auf die europäischen Länder übertragen. Die Causa Trump löse bei den Beobachtern nach wie vor große Ratlosigkeit aus. Doch bei jenem Undurchsichtigen, das er verkörpere, habe man es in Wahrheit mit einem moderaten Risiko zu tun. (13.03.2017/ac/a/m)