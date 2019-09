Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Gegensatz zur schlechten Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe zeigten sich die Unternehmen im Dienstleistungsbereich in der Eurozone bisher noch einigermaßen konstruktiv, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im August mit 49,1 Punkten (Konsens: 51,3) erstmals seit drei Jahren wieder unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten zurückgefallen (Juli: 51,2). Die Unterkomponenten "Neuaufträge" (47,2) und "Produktion" (49,5) hätten ebenfalls spürbar nachgegeben und würden für die kommenden Monate keine Besserung erwarten lassen. Spannend werde in diesem Zusammenhang auch die heutige Veröffentlichung des Beige Book, der Zusammenfassung der Konjunkturlage in den regionalen Notenbankdistrikten.Der kräftige Rückgang beim Industrie-PMI in den USA habe die jüngste Talfahrt des Euro zum US-Dollar stoppen können. Eine Rückkehr über die psychologisch wichtige Marke von 1,10 USD sei indes nicht gelungen. Dies sei jedoch die Voraussetzung dafür, dass die kurzfristigen technischen Abwärtsrisiken für die Einheitswährung eingedämmt würden. (04.09.2019/ac/a/m)