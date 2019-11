Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

122,10 EUR +0,74% (19.11.2019, 11:49)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

121,95 EUR +0,79% (19.11.2019, 12:04)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.11.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard will Bank sein und bietet Traumzins aufs Girokonto - AktiennewsDer Zahlungsdienstleister Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) baut sein Geschäftsmodell aus und wird schrittweise zur Bank, berichtet die "Süddeutsche Zeitung", so die Experten von "FONDS professionell".Die Konditionen für das neue Girokonto würden verlockend klingen.Der Münchener DAX-Konzern Wirecard habe angekündigt, mit einem eigenen Girokonto ins Bankengeschäft einzusteigen. Damit entwickele sich das Unternehmen vom reinen Zahlungsdienstleister allmählich zum Kreditinstitut, stelle die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) fest. Das neue Wirecard-Girokonto solle dabei nicht nur komplett gebührenfrei sein - sondern obendrein einen generösen Zins von 0,75 Prozent bieten. In Zeiten von Nullzinsen sei ein solches Angebot so gut wie konkurrenzlos. Mit der Offensive möchte Wirecard seine Kundenbasis vergrößern, habe eine Unternehmenssprecherin der Zeitung gesagt.Der neue Service werde über die eigens errichtete Plattform "Boon Planet" laufen, die bereits seit drei Wochen live geschaltet sei. Neben dem Girokonto seien in Bälde weitere Dienstleistungen geplant, schreibe die SZ: Kredite, ein Dispozins in einstelliger Höhe sowie Sparpläne und Anlageprodukte. Wirecard möchte Boon Planet im nächsten Schritt zu einer Multibanking-Plattform ausbauen, die neben Bankgeschäften auch andere Dienstleistungen anbiete, etwa Versicherungspolicen oder Mietwagenservices.Wirecard mache häufig Schlagzeilen: 2018 habe das Unternehmen den Sprung in das Leitbarometer DAX geschafft, erlebe seitdem wegen immer wieder aufkeimender Gerüchte um fragwürdige Bilanzierungspraktiken heftige Auf- und Abwärtsbewegungen an der Börse und ernte immer wieder Kritik. Jetzt demonstriere Wirecard mit dem neuen Bankservice Ambitionen - bis zum Jahr 2025 möchte das Unternehmen Hunderte Millionen Bankkunden gewinnen. Bis dahin solle "Boon Planet" nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit verfügbar sein.Börsenplätze Wirecard-Aktie: