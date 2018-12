Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

139,85 EUR +4,17% (03.12.2018, 15:00)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Mit einem Plus von bis zu fünf Prozent zähle der Zahlungsspezialist am Montagmittag zu den Top-Performern im DAX. Nachdem der Titel am Freitag einen guten Teil seiner Wochengewinne abgegeben habe, präsentiere sich das Bild am Montag wieder deutlich freundlicher. Mittlerweile habe sich der Aktienkurs wieder der 140-Euro-Marke angenähert und diese kurzzeitig sogar schon überschritten.Aus charttechnischer Sicht werde es damit langsam spannend, denn bei 143,51 Euro verlaufe aktuell die 200-Tage-Linie, die Mitte November im Zuge der anhaltenden Korrektur gerissen worden sei. Ein Anstieg über diese Marke wäre ein technisches Kaufsignal - zumal in diesem Bereich auch der seit Anfang 2017 gültige, langfristige Aufwärtstrend verlaufe. Ein Ausbruch könnte den nötigen Rückenwind geben, um den Widerstand im Bereich von 150 Euro zu überwinden.Das Chartbild der Wirecard-Aktie würde sich durch das Kaufsignal deutlich aufhellen, Trader sollten aber zunächst den nachhaltigen Ausbruch abwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Die Erholungsversuche der vergangenen Wochen seien nur von kurzer Dauer gewesen, die Warnung vor Bullenfallen gelte daher weiterhin. (Analyse vom 03.12.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:139,15 EUR +4,27% (03.12.2018, 14:45)