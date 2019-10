Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

120,45 EUR -1,55% (16.10.2019, 09:15)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der erneute Angriff auf die Wirecard-Aktie vonseiten der Financial Times lasse die Fundamentaldaten und wirtschaftlichen Aussichten des Unternehmens mal wieder in den Hintergrund rücken. Wenn man diese im Branchenvergleich betrachte, werde die Wirecard-Aktie mit einem Abschlag gegenüber dem Gros der Konkurrenz gehandelt. Noch viel günstiger sei in völliger Abwesenheit von Skandalen aber ein anderer Peer.Ob die Bilanzierung von Wirecard in der Vergangenheit korrekt abgelaufen sei, sei ein wichtiges Thema. Spätestens in wenigen Monaten bis Jahren werde die Börse jedoch nur noch auf eines schauen: Wie sehe die Wirtschaftskraft des Unternehmens dann aus, und wie seien die weiteren Perspektiven. Warum also nicht heute schon einen Blick hierauf werfen? Anhand des geschätzten KGVs für das Jahr 2021 gewinne man einen ersten Blick dafür, wie Anleger in der Zukunft über die Aktien denken würden. Hier schneide Wirecard im Peer-Vergleich mit Adyen, Visa, Mastercard, PayPal und Qiwi vergleichsweise gut ab.Dabei steche aber vor allem ein Zahlungsdienstleister aus Zypern heraus, der vor allem am osteuropäischen und russischen Markt aktiv sei: Qiwi. Gehe der starke Bewertungsabschlag damit einher, dass Qiwi gerade auf diese Märkte spezialisiert sei? Kooperationen mit Adyen und Visa würden das Unternehmen als grundsätzlich zuverlässigen und profitablen Partner dastehen lassen. Wie günstig die Aktie sei, zeige sich erst so richtig anhand des Kurs-Wachstums-Verhältnisses.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:120,85 EUR -0,98% (16.10.2019, 09:00)