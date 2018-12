Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (18.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Trotz des Rücksetzers der vergangenen Wochen würden die Analysten bullish für Wirecard bleiben. Nach Morgan Stanley habe nun auch HSBC die Aktie des Zahlungsabwicklers als einen der Favoriten für 2019 herausgepickt. Im leicht positiven Gesamtmarkt könne sie daraufhin modert zulegen, insgesamt würden die Anleger vor dem Jahresende aber zurückhaltend bleiben.Dass 2018 für Wirecard bislang ein erfolgreiches Jahr gewesen sei, darauf habe "Der Aktionär" bereits am Montag hingewiesen. Auch wenn der rund 30-prozentige Rücksetzer vom Allzeithoch die Bilanz in den letzten Wochen etwas getrübt habe, stehe seit Jahresanfang ein Plus von rund 45 Prozent zu Buche. Der DAX-Neuling sei damit mit großem Abstand der Top-Performer im deutschen Leitindex.Die britische Investmentbank HSBC gehe davon aus, dass der Zahlungsabwickler im kommenden Jahr an die positive Performance anknüpfen werde. Mehr noch: Für Analyst Antonin Baudry gehöre die Aktie zu den 20 aussichtsreichsten Werten für 2019 weltweit. Entsprechend habe er seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 240 Euro bestätigt und signalisiere damit auf Sicht der nächsten zwölf Monate fast 80 Prozent Kurspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:132,45 EUR -1,60% (18.12.2019, 17:35)